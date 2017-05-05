"Прохор и Пузо": главное - всегда быть пьяным

Российская рок-группа "Прохор и Пузо", в состав которой входят Прохор Алексеев и Виктор Пузо, на телеканале ETV+ рассказала о своих отношениях с алкоголем, певицей Валерией, группировкой "Ленинград" и "Евровидением".

"Главное ведь что? Это всегда быть пьяным. Как известно, пьяный гораздо умнее. Чем больше ты пьешь, тем тебе лучше. Чем больше ты пьешь, тем лучше другим. Пьяному жить веселее", - заявил Виктор Пузо в прямом эфире передачи "ТВой вечер", выходящей на телеканале ETV+.

"Ну а трезвый потом будешь опять дураком", - процитировал группу НОМ Прохор Алексеев.

"Это вопрос профессионализма. 100 грамм - это всегда нормально, - подчеркнул Пузо. - Многие творческие люди жрут как свиньи в массе своей. Это нормально. Что такое человек? Это по сути свинья. Поэтому пьет. Вот".

"Алкогольных напитков так много. И все они такие вкусные. Я люблю виски, коньяк, такого вот рода штуки", - рассказал Пузо о своих алкогольных предпочтениях.

"А я сегодня выпью красного вина", - добавил Прохор.

В субботу, 6 мая, группа даст концерт в таллиннском клубе KUKU вместе с двумя эстонскими коллективами - Hot Kommunist и Motor Tension Ensemble.

"У группы Hot Kommunist полетел кувырком тур в России. Они неудачно пошутили, и российские чиновники не поняли шутку. Это панк-группа, и они свою программу назвали "Русофобия тур". Никто не понял, что это была шутка. И наши замечательные чиновнички перестраховались с перепугу, и часть концертов слетела, - рассказали Прохор и Пузо. - А у нас с чиновниками нет никаких проблем. Мы их не замечаем. Они нас тоже".

"Виктор, может вам скорую?"

"Есть случай, когда мат необходим. Является некой художественной частью", - затронул Прохор тему запрета мата в России на концертах.

"А я считаю так. Это все от бедности языка артиста. От его убогости и кривого внутреннего мира", - вступил в полемику Пузо.

После этой фразы телеведущий Илья Нартов посоветовал Пузо пойти работать в министерство культуры.

"Из меня бы вышел отличный министр культуры", - согласился Пузо.

Группа "Прохор и Пузо" впервые с концертом в Эстонию приехала три года назад, и после этого музыканты стали часто бывать здесь. "Страна небольшая, но при этом очень разная. Например, у нас был концерт на острове Муху", - рассказал Прохор.

"Обычно все концерты кончаются в Эстонии так. Организатор с утра говорит: "Виктор, может вам скорую?". Нет, мне 100 грамм Желательно, коньячку. Муху мне очень понравился. Я влюбился в эстонские острова", - добавил Пузо.

Музыканты от ведущих узнали, что в Таллинне в это же время находится певица Валерия. "Многих лет ей, счастья и побольше здоровья," - такими пожеланиями отметились Прохор и Пузо.

На вопрос про "Евровидение" Пузо ответил так: "Я помню там была группа ABBA. Я буду болеть за группу ABBA".

"Мы с Сергеем Шнуровым в хороших отношениях. Снимались в одном кино. Критиковать коллег некорректно. Скажем так, мы спокойно относимся к этой группе", - ответили Прохор и Пузо на вопрос про группировку "Ленинград".

"Но вообще мы слушаем разную музыку. Например, вчера я целый вечер слушал Гленна Миллера", - сказал Пузо.

Группа "Прохор и Пузо" в прямом эфире исполнила песню "Трамвай", в которой есть такие слова "Не буду смотреть телевизор/ и бабам знакомым звонить/ я пялиться буду в оконце/ и белую тихонько пить". Прохор играл на калимбе, а Пузо - на укулеле.