"Калев/Крамо" стал первым финалистом чемпионата Эстонии по баскетболу

Первым финалистом чемпионата Эстонии по баскетболу стал таллиннский "Калев/Крамо" выигравший полуфинальную серию у пярнуского "Садама" - 3:0. В последнем поединке калевцы в родных стенах одержали победу со счетом 83:60.

После реконструкции легендарный спортивный холл "Калев" снова открыл свои двери. Первыми зал опробовали баскетболисты.

У победителей лучшим на площадке был белорус Виталий Лютыч, набравший 14 очков.

Соперник "Калева/Крамо" по финалу пока неизвестен. В другом полуфинале "Рапла Авис Утилитас" после трех поединков с командой Тартуского университета ведет в серии со счетом 2:1.