Новым председателем Союза журналистов Эстонии избрана Хелле Тийкмаа ({{commentsTotal}})
В пятницу, 5 мая, в столичной Национальной библиотеке прошел 30-й съезд Союза журналистов Эстонии. Его новым руководителем на три ближайшие года была избрана Хелле Тийкмаа.
Ранее Тийкмаа, долгое время работавшая в Эстонском национальном телерадиовещании, была зампредом организации.
В правлении продолжат работать Мадли Витисманн, Эне Паюла и Яак Таммеару.
Новым членами правления стали Мерике Вийлуп, Мерике Метстак, Андрес Реймер, Аго Гашков, а также главный редактор порталов ERR Марью Химма-Кадакас.
С 2014 по 2017 год председателем Союза журналистов Эстонии был Меэлис Сюлд.
Редактор: Виктор Сольц