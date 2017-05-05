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Новым председателем Союза журналистов Эстонии избрана Хелле Тийкмаа ({{commentsTotal}})

Хелле Тийкмаа.
Хелле Тийкмаа. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В пятницу, 5 мая, в столичной Национальной библиотеке прошел 30-й съезд Союза журналистов Эстонии. Его новым руководителем на три ближайшие года была избрана Хелле Тийкмаа.

Ранее Тийкмаа, долгое время работавшая в Эстонском национальном телерадиовещании, была зампредом организации.

В правлении продолжат работать Мадли Витисманн, Эне Паюла и Яак Таммеару.

Новым членами правления стали Мерике Вийлуп, Мерике Метстак, Андрес Реймер, Аго Гашков, а также главный редактор порталов ERR Марью Химма-Кадакас.

С 2014 по 2017 год председателем Союза журналистов Эстонии был Меэлис Сюлд.

Редактор: Виктор Сольц



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