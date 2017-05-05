ВИДЕО ГОЛОВ: силламяэский "Калев" и нарвский "Транс" поделили очки

В чемпионате Эстонии по футболу тремя поединками стартовал второй круг. В ида-вируском дерби силламяэский "Калев" и нарвский "Транс" разошлись миром (1:1), "Флора" разгромила вильяндиский "Тулевик" (7:0), а "Левадия" на выезде одолела пярнуский "Вапрус" - 2:1.

Матч в Силламяэ победителя не выявил. На 33-й минуте Иоан Яковлев, реализовав пенальти, вывел гостей вперед, однако на 53-й минуте Александр Волков восстановил равновесие. Видео голов смотрите выше.

В Пярну брат Иоана - Святослав Яковлев открыл счет, а Римо Хунт незадолго до перерыва удвоил преимущество "Левадии". На 88-й минуте Кристен Саартс забил гол престижа.

"Флора" благодаря голам Рауно Аллику, Михкеля Айнсалу и Рауно Саппинена после первого тайма вела в счете - 3:0. После перерыва отличились Мартин Миллер, Закария Бегларишвили, Марк Андерс Лепик и Эрик Сорга.

"Левадия" и "Флора" набрали по 26 очков и продолжают лидировать в чемпионате. "Транс" с 17 баллами занимает четвертое место. У "Калева" с шестью очками - девятая позиция.