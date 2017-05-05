Оппозиция: выборы председателя IRL станут для коалиции проверкой на прочность

Оппозиционные партии подвергли сомнению сплоченность правительственной коалиции. Первым пробным камнем станут выборы нового председателя партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL), заявили в Партии реформ. А в Свободной партии указывают на спешку в принятии целого ряда законов. В коалиции же в один голос говорят о здоровом духе тройственного союза.

Оппозиция, рассуждая о сплоченности коалиционных партнеров, говорит, что это ненадолго. Созданная на базе объединения против Партии реформ коалиция, по мнению реформиста Ремо Холсмера, сильно пошатнется после выбора председателя IRL.

"Несомненно, у господина Сеэдера или госпожи Ива, а кто-то из них станет председателем IRL, есть намерения, чтобы заявить о себе в правительстве. Сейчас в жизнь проводится политика только социал-демократов и центристов. Например, в сфере налогов. Это станет первым пробным камнем. Выдержит ли его коалиция?" - вопрошает Ремо Холсмер (Партия реформ).

Действующий председатель IRL Маргус Цахкна подверг сомнению, что будущий лидер партии решит выйти из коалиции после 13 мая, когда состоятся выборы нового руководства.

"Хелир-Вальдор Сеэдер, как председатель совета уполномоченных, и Кайа Ива, как вице-председатель партии, поддерживали создание коалиции. Я не верю, что они переродятся за ночь", - считает Цахкна.

О странных делах, происходящих в коалиции, говорит и член финансовой комиссии Рийгикогу от Свободной партии Андрес Аммас.

"Этим пятничным утром потребовалось в особом порядке принять решения о разработке поправок в законы о налогах, бюджете. То есть, их нельзя было оставить на понедельник-вторник, потому что это могло поставить под сомнение, что законы будут приняты в июне", - отмечает вице-председатель Свободной партии Андрес Аммас.

О спешке в принятии фискальных и финансовых решений говорят и реформисты. Министр культуры и вице-председатель Социал-демократической партии утверждают, что именно поэтому во время принятия бюджетной стратегии коалиционные партии вели ожесточенные споры и дискуссии.

"У нас были обсуждения по очень принципиальным моментам. Учитывая, что эта коалиция появилась в конце прошлого года, и то, какие политические решения были приняты, все это подразумевает продолжительные и основательные прения. Реформы, о которых мы договорились, принципиального характера", - подчеркивает вице-председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По словам центристки Кадри Симсон, на вчерашнем заседании правительства шла нешуточная битва за деньги, которые направят на развитие инфраструктуры. На всех денег не хватило, было решено взять займ.

"На шоссе Таллинн-Тарту, на которое ранее было запланировано 170 млн евро, дополнительно из займа в размере 135 миллионов денег выделено не будет. Но они пойдут на обновление железнодорожного сообщения Таллинн-Тарту, Таллинн-Нарва, на Via Baltica, а также шоссе Таллинн-Нарва", - говорит Симсон

По словам министра экономики, атмосфера среди правительственных партий, несмотря на критику оппозиции, все же конструктивная.