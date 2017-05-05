В Кехра погиб попавший под поезд мужчина

В пятницу поздно вечером неподалеку от железнодорожной станции Кехра погиб мужчина, попавший под следовавший по маршруту Таллинн - Раквере поезд.

Сообщение о трагическом происшествии поступила в Центр тревоги примерно в 22:00, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По первоначальным данным, по железной дороге в направлении Раквере шел мужчина, который не среагировал на звуковой сигнал приближающегося поезда.

Поезд затормозил, но расстояние до человека было слишком маленьким, поэтому столкновения не удалось избежать. Попавший под поезд мужчина скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

В момент столкновения скорость поезда была примерно 80 км/ч. Несчастный случай произошел примерно в 300 метрах (по направлению к Таллинну) от железнодорожной станции Кехра.

Личность погибшего устанавливается.

Как сообщает Elron, в 22:45 поезд возобновил движение.