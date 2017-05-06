Сегодня в Эстонии проходит День полезных дел

В субботу, 6 мая, во всех уголках Эстонии пройдет акция "Сделаем!". В тот день будет проведено более 2100 толок, на участие в которых зарегистрировались более 26 000 человек.

Руководитель Дня полезных дел, член правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйр отметил, что в этом году интерес акции дел больше обычного. Принять участие в мероприятиях могут и незарегистрировавшиеся жители Эстонии: они могут найти толоку по душе, связаться с организатором и прийти на место. С картой толок можно ознакомиться здесь.

По данным синоптиков, погода в субботу в Эстонии будет малооблачная, без осадков. Температура воздуха – от +8 до +13 градусов, в Южной Эстонии – до +16 градусов.

Организаторы и спасатели призывают соблюдать правила безопасности, особенно при разведении огня. Также важно обеспечить на толоках безопасность около водоемов и на рабочем месте. При обнаружении взрывного устройства следует незамедлительно сообщить в Департамент спасения по номеру 112. О незакрытых крышками люках и других опасных сооружениях следует сообщать по номеру 1524. За находящимися у воды детьми следует наблюдать особенно внимательно. Специалисты северного региона Департамента спасения в эти выходные особенно внимательно следят за кострами.

Ключевым словом акции "Сделаем!" этого года будет подготовка к празднованию столетия Эстонской Республики, а также подготовка к превратностям погоды и природным бедствиям в связи с изменением климата, которые все чаще наведываются в Эстонии. Команда "Сделаем!" предлагает в этом году обратить внимание на благоустройство площадок для флагов и своими руками соорудить флагшток, чтобы повесить на нем флаг страны. В сотрудничестве со Спасательным департаментом проходит выявление рисков и опасностей, чтобы все мы могли лучше подготовитья к неожиданным ситуациям по вине природы.