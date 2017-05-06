Парки ветрогенераторов Eesti Energia в апреле произвели на 37% больше электричества

Четыре парка ветрогенераторов входящего в концерн Eesti Energia предприятия возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia произвели в апреле более 18 300 мегаватт-часов возобновляемой электроэнергии, увеличив объем производства по сравнению с апрелем прошлого года почти на 5000 мегаватт-часов.

Это приблизительно годовой объем потребления 7300 домохозяйств со средним уровнем потребления. "Более высокий объем производства помогли обеспечить высокая надежность парков ветрогенераторов и более сильный и стабильный ветер", – пояснил руководитель Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик

Общий объем производства парков ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia составил в апреле 32% от всей электроэнергии, произведенной в Эстонии из ветра. По данным Elering, в апреле парки ветрогенераторов произвели в Эстонии приблизительно 58 000 мегаватт-часов электричества, что на 29% больше, чем годом ранее.