Департамент: дикорастущую черемшу нельзя собирать для продажи

Департамент охраны окружающей среды напоминает, что черемшу, растущую в дикой природе, разрешено собирать только для собственных нужд, ее нельзя продавать и покупать.

"Напоминаем, что черемша относится к III категории охраняемых видов, поэтому дикорастущее растение можно собирать для употребления в пищу или пересадки в сад лишь в небольших количествах и только там, где она растет в изобилии", – цитирует сообщение департамента ERR Uudised.

"Важно помнить, что большая часть растений должна оставаться нетронутой, чтобы не навредить виду и месту его произрастания. Дикорастущую черемшу разрешено собирать только для собственных нужд, ее нельзя продавать и покупать", – предупреждают в ведомстве.

В случае необходимости продавец черемши должен доказать инспекции окружающей среды, что он продает растения, выращенные в саду, а не собранные в дикой природе.