Навальный подал документы на визу в Европу

Российский политик Алексей Навальный, который в результате нападения получил ожог глаза, подал документы на визу в Европу, сообщил глава президентской кампании Навального Леонид Волков.

В посольство какой страны обратился оппозиционер, Волков не уточнил. Ранее сам Навальный рассказывал, что он может поехать для лечения в Испанию или Швейцарию, передает meduza.io со ссылкой на РБК.

В начале мая, через несколько дней после нападения, ФМС внезапно выдала заграничный паспорт Алексею Навальному. Он не мог получить документ в течение пяти лет из-за уголовных дел. Во ФСИН посоветовали Навальному даже не думать о выезде за границу.

"Я не являюсь его медицинским атташе. Ему предстоит операция, не очень сложная, но операция, не менее недели, наверное, он там проведет", – заявил глава федерального штаба Навального Леонид Волков.

На Алексея Навального напали в конце апреля. Ему плеснули в глаз химическим раствором зеленого цвета, в результате чего он практически перестал видеть этим глазом. Свою передачу на YouTube он вел в повязке. По данным "Ведомостей", полиция завела уголовное дело по факту нападения на Навального.