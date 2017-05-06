"Политрулет": ежи, мальки, аксессуары, императрица и хруст французской булки

Министры не читают документов, Мария Юферева шалит в образе императрицы, Таави Рыйвас фотографирует ежа, а журналистов сравнивают с мальками - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Не так богата была неделя на увлекательные политические новости. Майские праздники, хорошая погода и тишина. Что может быть приятнее для простого избирателя?

Неловкий момент недели: утечки

В среду, 3 мая, в газете Eesti Ekspress появился большой материал про правительство Юри Ратаса. Упор был сделан на детали, которые обычно остаются за кадром. Одной из проблем министры назвали утечки в прессу. Как пишет газета, Госканцелярия решила изучить, кто же открывал материалы, которые затем утекли в прессу. И выяснилось, что большинство министров ни разу не открывали документы, по поводу которых им пришлось принимать решение. Такой вот неловкий момент! Так что, скорее всего, "сливают" инфу не министры.

И еще одна интересная деталь. В прошлом "Политрулете" мы писали о том, как Ратас пришел в детскую передачу на телеканале ETV2 и сколотил скворечник. Eesti Ekspress сообщает, что и к этому делу подошел со всей ответственностью. "Из автомобиля он позвонил одному специалисту и спросил его про диаметры отверстий скворечников", - отмечает газета.

Заголовок недели: "Раэпресс"

Нет, эта рубрика не осталась случайно здесь с прошлого номера. Просто и на этой неделе пресс-служба столичной мэрии сумела порадовать шикарным заголовком. "В Таллинне в связи с началом активного туристического сезона установлены 40 временных туалетов, которые будут функционировать до 30 сентября", - сообщил во вторник, 2 мая, "Раэпресс", элегантно озаглавив заметку "Аксессуары туристического сезона".

Императрица (царица) недели: Мария Юферева

В прошлом году с легкой руки издания Eesti Ekspress районную старейшину Марию Юфереву (Центристская партия) стали называть "Царицей Ласнамяэ". Сие наименование не слишком нравилось самой Юферевой, но на этой неделе появилась фотосессия, в которой как раз обыгрывается образ императрицы.

И так далее:

Рубрика, в которой "Политрулет" обращает на важные новости, вышедшие в последнее время на портале rus.err.ee, к которым-то и добавить нечего. Просто читайте и получайте удовольствие!

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Цитата недели:

"Политрулет" должен удивлять, поэтому на этой неделе мы решили выбрать цитату не политика, а человека, написавшего мнение о политике, - журналиста портала rus.err.ee Артура Тоомана.

"Видимо, обилие информационного шума приучило нас всех к тому, что мы как мальки кидаемся на любой всплеск на поверхности политической глади, думая, что это корм".

Артур Тооман об идеи реформистов перевести в Таллинне все образование на эстонский язык (rus.err.ee, 05.05.2017)

Ми-ми-ми недели: Таави Рыйвас против автора "Политрулета"

Пришла пора фотографировать ежей, гуляющих по Таллинну. В четверг животное зашло в гости к экс-премьер-министру Эстонии Таави Рыйвасу (Партия реформ).

Külaline koduaias Публикация от Taavi Rõivas (@taaviroivas) Май 3 2017 в 11:48 PDT

А в ночь с пятницы на субботу ежа практически в самом центре города (на улице Кундери) встретил автор "Политрулета". Животный мир, он такой! А вам какой еж милее?

Все выпуски "Политрулета" можно прочитать здесь.