Титула "Европеец года" удостоилась Марью Лауристин

Совет гражданского объединения Европейское движение Эстонии присудило титул "Европеец года" экс-министру социальных дел, эмерит-профессору Тартуского университета и депутату Европарламента Марью Лауристин.

"Марью Лауристин – опытный политик, который имеет многолетний опыт работы в Брюсселе и который последовательно действовал во благо Эстонии. Благодаря ее работе весомость нашей страны в Европарламенте значительно возросла", – прокомментировал выбор жюри член совета Рийво Синиярв.

"Европейца года" выбирают в рамках празднования Дня Европы, которое в Эстонии проходит 6 мая. Официально День Европы отмечают 9 мая.

Европейское движение Эстонии выбирает "Европейца года" уже в 13-й раз. Ранее этого титула удостаивались, например, Яан Кросс, Арнольд Рюйтель, Малл Хеллам, Ааре Ярван, Аллар Йыкс, Юлия Лафранк, Хенрик Хололей, Сийм Каллас. В 2016 году европейцем года выбрали Матти Маазикаса.

Титул "Европеец года", присуждаемый Европейским движением Эстонии, предназначен для того, чтобы отметить тех жителей и организации Эстонии, которые в течение года внесли солидный вклад в формирование отношений между Эстонией и Европой, поддерживали развитие гражданского общества и содействовали повышению информированности эстонского общества о Европе.