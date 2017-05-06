В Пярну и Вильянди в полдень температура воздуха поднялась до +18 градусов ({{commentsTotal}})
По данным синоптиков, в субботу в полдень теплее всего было в Пярну и Вильянди, где столбики термометров поднялись до +18 градусов.
Такой высокой температуры в этом году в Эстонии еще не было, передает ERR Uudised.
В Таллинне в это время было +12 градусов. Холоднее всего было в Кунда и на острове Висланди (+8).
Температура воздуха к 12:00
Кунда +8
Висланди +8
Палдиски +9
Нарва +9
Кихну +9
Йыхви +9
Ристна +10
Рухну +10
Виртсу +10
Сырве +11
Хаапсалу +11
Таллинн +12
Хелтермаа +13
Вяйке-Маарья +13
Муствеэ +15
Куузику +15
Йыгева +16
Ляэне-Нигула +16
Тюри +16
Валга +16
Роомассааре +17
Тарту +17
Выру +17
Вильянди +18
Пярну +18
Редактор: Ирина Киреева