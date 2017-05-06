В Пярну и Вильянди в полдень температура воздуха поднялась до +18 градусов

По данным синоптиков, в субботу в полдень теплее всего было в Пярну и Вильянди, где столбики термометров поднялись до +18 градусов.

Такой высокой температуры в этом году в Эстонии еще не было, передает ERR Uudised.

В Таллинне в это время было +12 градусов. Холоднее всего было в Кунда и на острове Висланди (+8).

Температура воздуха к 12:00

Кунда +8

Висланди +8

Палдиски +9

Нарва +9

Кихну +9

Йыхви +9

Ристна +10

Рухну +10

Виртсу +10

Сырве +11

Хаапсалу +11

Таллинн +12

Хелтермаа +13

Вяйке-Маарья +13

Муствеэ +15

Куузику +15

Йыгева +16

Ляэне-Нигула +16

Тюри +16

Валга +16

Роомассааре +17

Тарту +17

Выру +17

Вильянди +18

Пярну +18