В Выру и Вильянди в субботу воздух прогрелся до +19 градусов ({{commentsTotal}})
По данным синоптиков, в субботу в 13:00 теплее всего было в Вильянди и Выру, где столбики термометров поднялись до +19 градусов.
Такой высокой температуры в этом году в Эстонии еще не было, передает ERR Uudised.
В Таллинне в это время было +13 градусов. Холоднее всего было в Палдиски и на острове Висланди (+8).
Температура воздуха к 13:00
Палдиски +8
Висланди +8
Кунда +9
Кихну +9
Нарва +10
Ристна +10
Рухну +10
Сырве +10
Виртсу +12
Йыхви +12
Хелтермаа +12
Таллинн +13
Вяйке-Маарья +13
Хаапсалу +15
Муствеэ +15
Куузику +15
Йыгева +16
Ляэне-Нигула +16
Тюри +16
Роомассааре +17
Валга +18
Тарту +18
Пярну +18
Выру +19
Вильянди +19
Редактор: Ирина Киреева