В объективе "АК+": что такое бесплатный роуминг, судьба хрущевок и иностранные студенты в Тарту ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 7 мая.
В программе:
Роуминг, интернет и телефонные звонки. Ждать ли нам стремительного подорожания мобильных услуг? Анализирует Дмитрий Куликов.
"Снести нельзя оставить" – где запятая? О судьбе эстонских хрущевок и их состоянии в репортаже Николая Лощина.
Чем привлекает Тарту студентов со всех уголков земного шара. Владислав Лушин повстречался с зарубежными студентами и расспросил их о житье-бытье в Эстонии.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.
Ведущий выпуска – Николай Лощин.
Редактор: Ирина Киреева