Очередной выпуск выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 7 мая.

В программе:

Роуминг, интернет и телефонные звонки. Ждать ли нам стремительного подорожания мобильных услуг? Анализирует Дмитрий Куликов.

"Снести нельзя оставить" – где запятая? О судьбе эстонских хрущевок и их состоянии в репортаже Николая Лощина.

Чем привлекает Тарту студентов со всех уголков земного шара. Владислав Лушин повстречался с зарубежными студентами и расспросил их о житье-бытье в Эстонии.

Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.

Ведущий выпуска – Николай Лощин.