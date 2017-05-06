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Венгрия подала в суд на решение Еврокомиссии о квотах по расселению беженцев в ЕС ({{commentsTotal}})

Беженцы у венгерской границы.
Беженцы у венгерской границы. Автор: Фото: Laszlo Balogh/Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Венгрия подала иск в Европейский суд с требованием отменить решение совета глав МВД ЕС от 2015 года об обязательных квотах на распределение беженцев, заявил министр юстиции Венгрии Ласло Трочани в интервью австрийской газете Die Presse.

По словам министра, процесс начнется 10 мая, передает ТАСС. Будапешт оспаривает решение, принятое большинством голосов на совете министров внутренних дел Евросоюза в сентябре 2015 года, о распределении более 100 000 мигрантов из Греции и Италии по квотам внутри европейского сообщества. "Мы составили иск из 10 пунктов, почему считаем это решение противозаконным", – сказал Трочани.

Венгрия возражает против того, что распределение по квотам подразумевает только два типа стран: те, кого надо разгрузить от беженцев, и те, кто должен их принять. "При этом отсутствует третий вариант со странами, кто не хочет никакого разгружать, а также затронут миграционным кризисом настолько, что им не нужно навязывать дополнительное бремя, – подчеркивает министр. – Мы ожидаем решения по нашему иску летом или осенью".

Министр добавил, если же Венгрия проиграет дело в суде, тогда она примет это решение.

Как подчеркнул Трочани, тема квот сейчас остается в тени, но как только пройдут выборы во Франции и Германии, она снова выйдет на передний план, и ЕК продолжит давить на страны ЕС. При этом Венгрия считает такой подход неправильным, потому что сама концепция квот ЕК принципиально плохое решение.

"Во-первых, она посылает плохой сигнал: приезжайте к нам в Европу, а потом мы вас расселим. Во-вторых, она неэффективна, потому что эти люди хотят попасть в определенные страны, а не в Румынию или Венгрию. В-третьих, встает вопрос суверенитета, ведь любое решение должно находиться в компетенции самих стран-членов", – аргументировал глава Минюста.

В то же время Венгрия не уклоняется от своей ответственности и оказывает помощь тем мигрантам, кто по- настоящему нуждается в защите. "Да, помощь надо оказывать тем, кто в ней действительно нуждается. Мы предоставляем такую защиту. За первые три месяца текущего года мы предоставили убежище 93 людям, они все из Сирии", – заключил Трочани.

На 2015-2016 годы пришелся пик миграционного кризиса, страны ЕС зафиксировали в общей сложности свыше 2,3 млн незаконных пересечений границ сообщества. Это стало абсолютным рекордом в истории Евросоюза. В настоящее время власти европейских стран с разрешения европейских чиновников осуществляют строгий контроль на своих границах и занимаются решением вопроса о распределении между собой беженцев по квотам, предложенным ЕК.

Редактор: Ирина Киреева



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