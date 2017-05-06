ФОТО: около 250 участников толоки взялись за обустройство туристической тропы на болоте Котку ({{commentsTotal}})
Целью Дня полезных дел в Ярвамаа в волости Вээтса было проложить два километра дощатого настила на болоте Котку.
Туристическую тропу Котку длиной 2,7 км ежегодно посещают сотни людей, отсутствие дощатого настила делает сложным перемещение людей по болоту, передает ERR Uudised со ссылкой на Maaleht.
В рамках толоки на болото было доставлено 70 кубических метров досок.
Редактор: Ирина Киреева