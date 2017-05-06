Андрей Крашевский: хрущевский подход к внешней политике не поможет США решить проблему КНДР

Активизация попыток США заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия при помощи давления и угроз еще раз продемонстрировала, что волюнтаристские методы постановки политических целей без учета объективных обстоятельств и возможных последствий обречены на унизительную неудачу.

Одним из театров хаотичной внешнеполитической активности, развернутой в последние недели новой администрацией США, стала Северная Корея. Президент Дональд Трамп заявил о твердой решимости реализовать давнюю цель Вашингтона: вынудить Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы, направленной на разработку ядерного оружия и средств его доставки.

Комплексное давление на КНДР резко усилилось: на фоне "игры мускулами" – переброски в регион авианосной группировки, полетов стратегических бомбардировщиков, очередных совместных учений с Южной Кореей и развертывания там системы противоракетной обороны (ПРО) как сам Трамп, так и ключевые представители его администрации заявили о том, что "стратегическому терпению" в отношении Пхеньяна пришел конец, что всестороннее давление на режим Ким Чен Ына будет резко усилено и Белый дом рассматривает любые варианты решения северокорейской проблемы, вплоть до военного.

Одновременно Вашингтон усилил дипломатический нажим на Китай — основного союзника КНДР, чтобы тот вынудил Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы, и потребовал от Совета Безопасности ООН ввести новые санкции.

Трамп сделал все возможное, чтобы продемонстрировать серьезную готовность к решительным действиям всем заинтересованным сторонам, в первую очередь Пхеньяну и Пекину. КНДР не может всерьез рассчитывать на победу в конфликте с США, а Китай совершенно не заинтересован в войне рядом со своей границей и в том, чтобы Вашингтон имел хороший повод наращивать военное присутствие в Южной Корее.

Поэтому режим в КНДР должен был стать более сговорчивым, а Китай был бы вынужден заставить Ким Чен Ына прекратить разработку ракет и ядерного оружия. Москва также не заинтересована в конфликте на Корейском полуострове, опасается развертывания ПРО и поддерживает нераспространение ядерного оружия, поэтому Россия должна была поддержать усиление давления на Пхеньян в Совбезе ООН.

Тем не менее, нет никаких признаков, что США как-то приблизились к реализации этих целей. КНДР продолжает как ни в чем не бывало испытывать ракеты и делать воинственные заявления. Хотя Китай несколько усилил экономические санкции, а также дипломатическое и пропандистское давление на Пхеньян, это привело лишь к резкой отповеди со стороны Северной Кореи.

С другой стороны, Пекин заявил о невозможности полностью влиять на действия Ким Чен Ына, недопустимости военного решения конфликта, необходимости уступок с обеих сторон, а также о том, что он считает систему ПРО США в Южной Корее угрозой своей национальной безопасности, с которой он никогда не смирится. Кроме того, Китай начал вводить болезненные экономические санкции против Южной Кореи, которые истолковываются как ответ на размещение системы ПРО. Схожую позицию заняли и в Москве.

Южная Корея между тем отвергла требование заплатить миллиард долларов за размещение противоракетной обороны на ее территории, а Совет Безопасности ООН не принял новых санкций против КНДР.

Неудача американской стратегии объясняется тем, что она несет в себе классические черты волюнтаризма – термина, введенного в политический оборот для описания внешней политики лидера СССР Никиты Хрущева и означающего постановку цели без учета объективных обстоятельств (которые нельзя изменить политической волей) и возможных последствий. Это наиболее наглядно проявилось в решении развернуть ядерные ракеты на Кубе, которое закончилось унизительным поражением для Советского Союза.

Во-первых, хотя США могут нанести военное поражение КНДР, они не имеют практической возможности предотвратить разрушительный ответный удар по Южной Корее. В Пхеньяне это прекрасно понимают и всеми средствами демонстрируют твердую решимость нанести такой удар.

Во-вторых, после американского вторжения в Ирак и Ливию, которые свернули свои программы по созданию оружия массового поражения, в Пхеньяне сделали вывод, что последняя защита режима – наличие такого оружия (ядерная программа КНДР была резко активизирована именно в 2000-е годы). Поэтому угроза силой не только не заставит КНДР отказаться от ядерного щита, но и подстегивает усилия по его всемерному развитию.

В-третьих, Китай и Россию, как и США, раздражает ядерная программа КНДР и они неоднократно поддерживали введение против нее международных санкций. Такая программа создает для других стран стимулы также обзавестись ядерным оружием, повышает риск войны на Корейском полуострове с опасными последствиями для Москвы и Пекина и дает Вашингтону повод развернуть в регионе систему ПРО, угрожающую в том числе России и Китаю.

С другой стороны, они не имеют возможности приказывать КНДР и вовсе не желают падения режима Ким Чен Ына, потому что это может привести к появлению на их границах объединенной Кореи, являющейся союзником Вашингтона, который конкурирует за влияние в регионе как с Китаем, так и с Россией.

Фундаментальная и первостепенная цель любого государства независимо от политического строя – обеспечение внутренней и внешней безопасности. Поэтому единственный реалистичный путь к приостановке ракетно-ядерной программы КНДР – предоставление Пхеньяну надежных многосторонних гарантий отказа от попыток свергать режим извне, подкрепленных согласованными мерами по снижению обоюдной военной угрозы. Все остальные пути ведут в тупик, где США оказываются перед выбором: начать конфликт с разрушительными последствиями для всех его участников или же смириться с унизительным отступлением от заявленной цели.