Ратас: ЕС должен искать баланс между открытостью и приватностью

Открывая в субботу в Таллинне на площади Вабадузе празднование Дня Европы, премьер-министр Юри Ратас в своей приветственной речи отметил, что ЕС следует искать баланс между открытостью и приватностью.

"Европа сейчас нуждается в словах и делах, ценностях и идеях, которые объединяли бы всех. Мы должны найти баланс между открытостью и приватностью, новыми и уже опробованными решениями во имя личных и общественных интересов и создать мирное и свободное будущее для всей Европы и для каждого европейца. Эстонская Европа – открытая, демократическая, позитивная и единая", – сказал премьер-министр Юри Ратас.

"Самое большое достижение Европейского союза, без сомнения, состоит в том, что на нашем континенте все это время сохраняется мир", – сказал Ратас, по словам которого начавшееся 70 лет назад крупнейшее в Европе объединение было крупнейшим мирным проектом.

"Государства и народы Европы нашли в себе смелость создать для всех нас единые свободы. Мы должны уяснить это для себя и рассказать другим и хранить созданное единство, являющееся уникальным и неповторимым".

Через 56 дней Эстония впервые заступит на пост председателя Совета Европейского союза, и по словам Ратаса, председательство Эстонии отразится в словах "единство" и "взвешенность".

В субботу по случаю дня рождения Европейского союза по всей Эстонии проходят праздничные семейные мероприятия, они организованы в тех местах или на объектах, которые появились или были построены благодаря ЕС. Главной темой празднования в Эстонии в этом году являются председательствование страны в ЕС и 30-летие программы Erasmus+ .