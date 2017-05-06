"Инфонет" потерял очки в матче с "Пайде"

В 10-м туре чемпионата Эстонии по футболу действующий обладатель титула "Инфонет" в гостях поделил очки с "Пайде" - 1:1.

На 59-й минуте хозяев вывел вперед Мартин Казе, однако на 70-й минуте Александр Кулинич сумел восстановить равновесие.

Неделю назад команды встречались в Таллинне, и тогда "Инфонет" разгромил соперника со счетом 6:1.

После 10 туров у "Инфонета" в активе лишь 14 очков. Подопечные Александра Пуштова занимают пятое место.

"Пайде" с 11 баллами находится на шестой позиции. А лидируют в чемпионате "Флора" и "Левадия", набравшие по 26 очков.