ФОТО: участники субботника в Ласнамяэ привели в порядок зону отдыха у реки Пирита

Около 70 участников Дня полезных дел в Ласнамяэ привели в порядок территорию природоохранной зоны реки Пирита.

В толоке также приняли участие работники управы Ласнамяэ, представители Swedbank и организации за здоровое движение.

Уборка началась в 11 часов. Участники были обеспечены необходимым инвентарем: граблями, перчатками и пакетами для мусора, а в конце мероприятия участникам предложили горячий суп для подкрепления затраченных сил.

"Благодарим всех участников толоки за вклад. В рамках мероприятия в заповедной зоне раки Пирита были починены домики для гриля и убрана прилегающая территория. Призываю всех отдыхающих беречь природу и чистоту. Надеемся, что отремонтированные домики для гриля не пострадают от вандалов и будут радовать горожан еще долго", – отметила участница субботника, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.