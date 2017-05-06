В Германии снизилось число беженцев во временных лагерях

В Германии значительно снизилось число беженцев во временных лагерях, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel. В настоящее время в центрах временного размещения проживают около 15 000 мигрантов, тогда как год назад этот показатель составлял 70 000 человек.

Издание ссылается на проведенный во всех 16 федеральных землях опрос. Большинство действующих временных лагерей находится в Берлине, передает dw.com. Там размещены более 13 000 беженцев. В Северном Рейне-Вестфалии во временных общежитиях остались около 1500 нелегалов, в Гамбурге – более 500.

Между тем в 2016 году не менее 80 000 человек, претендовавших на убежище в Германии, добровольно покинули страну. Часть из них при этом получила финансовую помощь от властей ФРГ. В действительности эта цифра может быть гораздо выше, поскольку федеральные земли учитывают не всю статистику выезжающих из страны беженцев, указывает еженедельник.