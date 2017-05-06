В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции

Ровно пять лет назад, 6 мая 2012 года, в Москве произошли столкновения участников мирной демонстрации протеста с полицией. Многие получили тюремные сроки за неповиновение стражам порядка. Сегодня несколько сотен оппозиционеров собрались, чтобы потребовать от властей освобождения тех, кого они считают политзаключенными, передает "Актуальная камера".

Сбор пожертвований для политзаключенных шел не слишком активно, да и количество участников митинга значительно уступало демонстрации пятилетней давности. Если тогда на Болотную площадь вышли почти 100 000 человек, то сегодня на проспект академика Сахарова – чуть больше тысячи. Однако по мнению оппозиционеров, любая подобная акция наносит удар по российским властям.

"Любой митинг, любая демонстрация – это угроза их власти. Страна оккупирована для того, чтобы ее просто грабить! Боятся потерять миллионные яхты, дворцы, потому что они понимают, что отвечать им все равно придется", – сказал бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков.

Часть осужденных по так называемому "болотному делу" уже вышла на свободу и продолжает свою борьбу.

"Даже поражение в борьбе с произволом, с авторитарным режимом достойно. Сидеть дома и быть соучастником пассивным этого зла – вот что позорно. Я не обещаю, что я добьюсь результата. Я знаю, что борясь, я остаюсь человеком", – отметил бывший политзаключенный Ильдар Дадин.