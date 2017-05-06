Полиция ищет пропавшего на Сааремаа гражданина Финляндии

По данным полиции, Ристо приехал отдыхать в Курессааре 3 мая. Он пробыл несколько минут в гостинице и ушел в неизвестном направлении. С этого времени мужчина не выходил на связь.

Приметы Ристо передали всем полицейским патрулям, которые активно занимаются его поисками. Он был одет в синюю куртку и светлые брюки. Рост мужчины – 170 см, он среднего телосложения с короткими седыми волосами.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят позвонить по телефону 5348 9666 или 112.