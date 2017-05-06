Пропавший на Сааремаа гражданин Финляндии найден

Объявленный в минувшую субботу в розыск на острове Сааремаа турист из Финляндии найден.

Об этом утром в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

По информации полиции, 68-летний Ристо доставлен в больницу на медицинский контроль.

Как писал rus.err.ee, Ристо приехал отдыхать в Курессааре 3 мая. Он пробыл несколько минут в гостинице и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о нем не было никакой информации, и в субботу полиция приступила к его поискам.