Сборная Эстонии по флорболу победила Австралию и вышла в финал молодежного ЧМ

Сборная Эстонии по флорболу (хоккей в зале) в напряженном полуфинальном поединке победила Австралию и вышла в финал чемпионата мира U19 (игроки не старше 19 лет) во втором мировом дивизионе.

В игре против команды с Зеленого континента подопечные йыгеваского тренера Марко Саксинга все время вели в счете, но австралийцы, благодаря усилиям национализированных швейцарцев и чехов, постоянно увеличивали темп игры и держали в напряжении нашу оборону. Развязка наступила лишь за несколько минут до конца третьего периода, когда эстонские игроки смогли увеличить разрыв в счете до двух мячей, а победную точку поставил капитан Матиас Эйнеманн, забивший гол в пустые ворота соперника, сменившего вратаря на шестого полевого игрока. Итог встречи – 7:4 (2:1, 2:2, 3:1) в пользу сборной Эстонии.

Статистику матча можно посмотреть здесь.

В воскресенье в шведском Векшё в 10:30 по эстонскому времени начнется финал дивизиона "B" между Эстонией и Норвегией. Эти команды уже встречались между собой на групповой стадии МЧМ, и тогда эстонская команда, ведя в счете по ходу матча 2-0 и 3-1 соответственно, уступила 5-8. Победитель финала попадает в элитный дивизион "А" на молодежный чемпионат мира через два года.

За золото МЧМ будут бороться сборные Швеции и Финляндии. Для шведов, играющих при родных стенах, это будет матч чести, т.к. на групповой стадии они вчистую проиграли финнам 7:14.

Финальный матч дивизиона "B" Эстония-Норвегия можно будет бесплатно посмотреть на канале Youtube Международной федерации флорбола.

Главный финал Швеция - Финляндия будет транслироваться здесь.