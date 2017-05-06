В ходе субботника в Аувере посадили 2500 молодых елей

В рамках Дня полезных дел в Ида-Вирумаа посадили несколько тысяч молодых елей. В регионе намерены поставить рекорд по количеству новых саженцев, передает "Актуальная камера".

Дружной компанией под веселую музыку гармониста более сотни человек сегодня посадили 2500 саженцев елей под Аувере.

В этом году в ходе акции "Рождение ласа", проводимой Центром управления государственными лесами (RMK) по всей Эстонии будет посажено 21 млн новых деревьев. В Ида-Вирумаа больше всего – свыше 3 млн.

По словам лесовода Ильмара Пааля, состояние лесов Ида-Вирумаа хорошее, но и они требуют обновления.

Организаторы сегодняшнего субботника уверены, что такие мероприятия на природе имеют и еще одно важное значение: ухаживая за лесом, люди становятся более ответственными.

"Если ты посадил дерево, то потом раз десять подумаешь прежде, чем вывозить мусор в лес", – отметил представитель мэрии Кохтла-Ярве Тийт Лиллеметс.