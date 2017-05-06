ФОТО: акробат Велло Вахер поставил новый мировой рекорд ({{commentsTotal}})
Акробат Велло Вахер, который стал одним из самых известных эстонцев за рубежом благодаря участию в передаче America's Got Talent ("В Америке есть таланты"), в субботу в Таллинне побил мировой рекорд, провисев более 4 минут на высоте нескольких метров, держась только зубами.
В прошлый раз Вахер провисел, держась зубами, на высоте восьми метров 94 секунды. Это стало мировым рекордом, передает menu.err.ee.
Новый рекорд составил 4 минуты 12 секунд.
Редактор: Ирина Киреева