"Актуальная камера" 6.05.2017 (20:00)

Министры не читают документов, Мария Юферева шалит в образе императрицы, Таави Рыйвас фотографирует ежа, а журналистов сравнивают с мальками - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Активизация попыток США заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия при помощи давления и угроз еще раз продемонстрировала, что волюнтаристские методы постановки политических целей без учета объективных обстоятельств и возможных последствий обречены на унизительную неудачу.
Полиция ищет пропавшего на Сааремаа гражданина Финляндии – 68-летнего Ристо.