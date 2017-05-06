"Актуальная камера" 6.05.2017 (20:00)

Активизация попыток США заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия при помощи давления и угроз еще раз продемонстрировала, что волюнтаристские методы постановки политических целей без учета объективных обстоятельств и возможных последствий обречены на унизительную неудачу.