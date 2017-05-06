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Кактусоводы Эстонии собрались, чтобы поделиться опытом ({{commentsTotal}})

Разное
Разное
Алексей Федоров, "Актуальная камера"

Выращиванием кактусов в Эстонии серьезно интересуются более тысячи человек, но вот единой организации у них нет. Съемочная бригада "Актуальной камеры" побывала на слете любителей кактусов и суккулентов, где говорили не только о растениях.

Более 30 любителей кактусов открывали для себя тонкости и хитрости выращивания кактусов, их размножения и содержания. Помимо прочего, развеяли организаторы слета и ряд мифов, которые приписывают кактусам. Например, что цветут они редко.

"Кактусы могут цвести каждый год. Все зависит от ухода и от вида. Некоторые настолько громадные, что в квартире они растут, но никогда не будут цвести. Насчет компьютера, они никакого влияния кроме психологического не имеют. Да, конечно, если человеку нравятся кактусы и он думает, что они действуют хорошо, то это будет влиять положительно", – рассказал садовод Харри Поом.

Кактусы весьма неприхотливы, а следовательно, ухаживать за ними может практически каждый. В социальной сети Facebook есть эстонская группа "кактусы и суккуленты", в которой уже свыше 1200 человек. Возраст участников – от 7 до 70 лет.

По словам администратора группы Тийны Прейманн, людей в основном интересует, где купить растения, семена, где можно найти прикормку и средства от вредителей и болезней.

В среде кактусоводов Эстонии произошла смена поколений. Опытные садоводы закончили заниматься этим. Пропали и три крупные коллекции, которые были в Эстонии. Одна из таких была у Харри Поома, который посвятил ей 26 лет. Он не решается сейчас снова заниматься сбором редких кактусов, но надеется, что у него найдутся последователи.

Редактор: Ирина Киреева



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