Лидер движения "На марше" Эммануэль Макрон одержал убедительную победу во втором туре президентских выборов во Франции.

По данным МВД, после подсчета 99,9% бюллетеней его поддержали 66,06% избирателей. Соперница, кандидат "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 33,94% голосов, передают СМИ.

Избирательная активность была зафиксирована на рекордно низком уровне, составив лишь 74%.

Окончательные официальные данные голосования будут оглашены вечером 10 мая.

Эммануэль Макрон вступит в должность 14 мая, то есть в последний день полномочий президента Олланда. 11 и 18 июня состоятся два тура парламентских выборов.

В истории Пятой республики 39-летний Макрон станет самым молодым главой государства. На пути к вершинам власти он, однако, уже успел совершить успешную карьеру и в частном бизнесе, и на государственной службе. Менее чем за год ему удалось основать собственное политическое движение и превратить дебют в победу.

До своей отставки осенью 2016 года и начала предвыборной кампании Эмманюэль Макрон в течение двух лет занимал пост министра экономики. Он пришел в политику из частного бизнеса, работал в банке Ротшильда. Его считают одним из приближенных действующего президента - социалиста Франции Франсуа Олланда, который не баллотировался на этих выборах.

Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах во Франции, и пожелала ему успехов на посту главы государства. Выступая на митинге после объявления результатов голосования, Ле Пен сообщила, что провела телефонный разговор с лидером движения "На марше". "Я поздравила победителя и в интересах страны пожелала ему успехов", - сказала лидер партии.

В окружении Макрона этот телефонный разговор назвали "кратким, но сердечным".

Выступая после оглашения результатов голосования, Макрон заявил, что "сегодня вечером открывается новая страница в истории Франции". "Я хочу, чтобы это была страница вновь обретенных надежд и уверенности", - заявил он.

Макрон отметил, что на посту президента он "намерен учитывать в том числе ожидания избирателей Марин Ле Пен. Я буду защищать интересы всей Франции", - пообещал он.

Новый президент Пятой республики пообещал продолжить борьбу с терроризмом и укрепить Европейский союз, а также призвал своих сторонников сплотиться в преддверии предстоящих в июне парламентских выборов.

Либеральный центрист Макрон выступает за дальнейшее дерегулирование экономики и поддерживает Евросоюз. В то же время Ле Пен предлагала французам националистическую, антииммиграционную программу. Она хотела отказаться от евро и провести референдум о членстве страны в ЕС.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01% голосов, а Ле Пен - 21,3%.

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