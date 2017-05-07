На автобусной линии Таллинн-Тарту добавлены два рейса

Автобусная компания Lux Express добавляет начиная с сегодняшнего дня,7 мая, в график движения автобусов по маршруту Таллинн-Тарту два новых ежедневных отправления. Из Таллинна в Тарту автобусы будут с сегодняшнего дня отправляться также и в 22:00, а из Тарту в Таллинн в 10:30.

По маршруту Таллинн-Тарту автобусы Lux Express будут теперь совершать 44 ежедневных рейса. Добавление новых отправлений связано с ростом спроса и увеличением числа пассажиров. Только за первый квартал этого года число пассажиров на маршруте Таллинн-Тарту возросло на 24% по сравнению с годом ранее.

Между Таллинном и Тарту спрос на качественное автобусное сообщение по-прежнему иногда превышает возможности компании и в наиболее популярное время добавляются ещё и дополнительные рейсы. Это означает, что в указанное время с платформы автобусного вокзала отправляется не один, а два автобуса. Маршрут и график движения дополнительных автобусов совпадают с основными.

В автобусном парке Lux Express почти 80 автобусов, средний возраст которых составляет 2,7 лет. Этой весной автобусный парк Lux Express пополнится восемью новыми автобусами Scania Irizar i8 выполненными по специальному заказу общей стоимостью почти 3 миллиона евро. Пассажиров Lux Express обслуживает более 300 водителей.

С точными графиками движения можно ознакомиться на сайте Lux Express.