Соцдемы обсуждают в Пайде план действий на местных выборах

В Пайде сегодня проходит собрание уполномоченных Социал-демократической партии Эстонии (СДПЭ), на котором будет обсуждаться подготовка к выборам в местные органы самоуправления, также будет определена дата следующего съезда партии.

На собрании уполномоченных главной темой будут обзор председателя партии Евгения Осиновского о политической ситуации в стране и обсуждение деятельности правительства, сообщает новостной портал ERR.

Также будет обсуждаться подготовка к проходящим 15 октября муниципальным выборам.

Кроме того, будет определена дата проведения следующего съезда партии, на котором будут выбраны председатель и правление партии.