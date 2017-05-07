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Соцдемы обсуждают в Пайде план действий на местных выборах ({{commentsTotal}})

Соцдемы готовятся к муниципальным выборам.
Соцдемы готовятся к муниципальным выборам. Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Эстония
Эстония

В Пайде сегодня проходит собрание уполномоченных Социал-демократической партии Эстонии (СДПЭ), на котором будет обсуждаться подготовка к выборам в местные органы самоуправления, также будет определена дата следующего съезда партии.

На собрании уполномоченных главной темой будут обзор председателя партии Евгения Осиновского о политической ситуации в стране и обсуждение деятельности правительства, сообщает новостной портал ERR.

Также будет обсуждаться подготовка к проходящим 15 октября муниципальным выборам.

Кроме того, будет определена дата проведения следующего съезда партии, на котором будут выбраны председатель и правление партии.

Редактор: Надежда Берсенёва



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