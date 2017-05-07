Антс Кутти: из-за роста цен на вывоз мусора дворы и леса Нарвы рискуют превратиться в свалки

В связи с тем, что цены на услуги по вывозу мусора в Нарве вырастут до 300%, дворы и леса приграничного города рискуют превратиться в кладбище старых вещей и отходов, считает председатель фракции социал-демократов в Нарвском городском собрании Антс Кутти, сообщила BNS пресс-служба Социал-демократической партии.

"Как у нас в Нарве и заведено, все случилось в кабинетной тиши. В городской комиссии по государственным поставкам, которая провела конкурс на оказание услуг по вывозу мусора, нет ни одного депутата от оппозиции. О новых расценках мы узнали, как и все остальные жители Нарвы, постфактум из газеты "Город" в конце февраля", - отметил Антс Кутти, по словам которого, договор на вывоз мусора был заключен, несмотря на протесты оппозиции.

К Антсу Кутти обратились представители садовых товариществ, возмущенные резким повышением цен. По словам Кутти, такое повышение в свою очередь приведет к тому, что в лесах начнут разрастаться незаконные свалки, так, вероятно, не все будут готовы заказывать услуги по вывозу мусора в прежнем объеме. "Я убежден, что город обязан теперь взять ситуацию под свой контроль и в случае необходимости, предоставить услуги по вывозу мусора на бюджетные средства", - считает Антс Кутти.

Депутат добавил, чтобы впредь не было таких неприятных сюрпризов, подобные конкурсы поставщиков услуг должны быть открытыми, и вся информация о них должна быть доступна горожанам. "Налогоплательщик имеет право на всю информацию о том, на что будут тратиться их деньги. Городское управление необходимо сделать открытым и прозрачным. Я думаю, это должно стать главным вызовом новых городских властей после октябрьских выборов", - заключил социал-демократ.

Ранее газета "Северное побережье" сообщила, что с июля вывоз бытовых отходов в Нарве подорожает на 200-300 процентов.