В воскресенье истекает срок разрешения на пользование шипованными шинами

Сегодня, 7 мая, истекает срок разрешения на пользование шипованными шинами, это означает, что с понедельника пользоваться ими уже будет нельзя и нужно перейти на летние или ламинированные шины.

Пользоваться шипованными шинами обычно разрешено до 31 марта, а в случае, если долго сохраняются зимние условия, этот срок продлевается до 30 апреля. В этом году в порядке исключения было разрешено пользоваться шипованными шинами до 7 мая. Пользоваться ламельными шинами разрешено круглый год.