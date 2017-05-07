Полиция Франции объявила о надвигающейся угрозе терактов

Французские спецслужбы распространили ориентировки на двух граждан Бельгии и одного афганца, подозреваемых в подготовке теракта. Как сообщает Daily News, Забиулла Сарвари, Биляль аль-Маркои и Тарик Жадаун планируют проникнуть на территорию республики и совершить преступление под флагом "Исламского государства".

Власти призывают общественность помочь в розыске подозреваемых, и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных личностях, передает Лента.

Биляль аль-Маркои ранее попадал в поле зрения европейских спецслужб. Бельгийская HLN.be в мае прошлого года писала, что он стал приверженцем ИГ и в 2013 году переехал в Сирию.

Вечером в четверг, 20 апреля, преступники открыли огонь по полицейским в районе Елисейских Полей в Париже. Один из стражей порядка был убит, двое получили ранения. Стрелявший был ликвидирован. Полиция предполагает, что нападавших было двое, одному удалось скрыться.

26 апреля французские и бельгийские спецслужбы провели совместную операцию, в результате которой были задержаны 10 человек. Они подозреваются в пособничестве Амеди Кулибали, напавшему на супермаркет кошерных продуктов в Париже в январе 2015 года. Тогда в заложниках у террориста оказались 15 человек, четверо покупателей погибли. Кулибали был убит в ходе штурма магазина спецназом.

За прошедшие два года от атак радикальных исламистов в стране погибли более 230 человек.