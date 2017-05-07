Боевики ИГ атаковали военную базу США на севере Ирака

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) напали на военную базу на севере Ирака, где размещаются американские военные советники, сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака.

В провинции Киркук два террориста-смертника ИГ привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1.

Также еще трех боевиков ИГ удалось ликвидировать курдским отрядам пешмерга. В результате столкновений погибли двое курдов, и еще шестеро из них получили ранения.