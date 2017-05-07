Шпажистка Кристина Кууск впервые выиграла этап Кубка мира

В фехтовании на шпагах среди женщин этап кубка мира, проходивший в Рио-де-Жанейро, выиграла Кристина Кууск. Эрика Кирпу заняла третье место.

В полуфинале Кууск выиграла у Кирпу (8:5) и в финале победила шпажистку из Германии Александру Ндоло (15:10), и впервые в своей карьере выиграла этап кубка мира в индивидуальных соревнованиях, передает спортивный портал ERR.

Другие эстонские шпажистки заняли следующие места: Ирина Эмбрих — 10-е, Юлия беляева — 20-е и Нелли Паю — 42-е. Всего в соревнованиях участвовали 122 спортсменки.