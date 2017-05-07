Ратас: терминал СПГ должен быть построен согласно логике рынка

На предстоящей в понедельник, 8 мая, встрече премьер-министров стран Балтии и Польши, в частности, будет обсуждаться и вопрос строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ). По мнению премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, строительство терминала в регионе должно соответствовать логике рынка. В таком случае можно подать заявку на софинансирование со стороны Европейского Союза.

Накануне встречи премьер-министров Ратас сказал новостному порталу ERR, что Эстония поддерживает план строительства регионального терминала. Заказанное Европейской комиссией исследование показало, что лучшим местом для строительства является побережье Финского залива.

"Расположенный в Клайпедском порту на арендованном судне терминал СПГ является быстрым решением по диверсификации источников газоснабжения в регионе, но долгосрочное решение заключается в строительстве на побережье Финского залива регионального терминала сжиженного природного газа", - пояснил премьер-министр.

Он добавил, что региональный терминал СПГ должен быть построен исходя из логики рынка.

"В таком случае можно будет ходатайствовать о софинансировании со стороны Европейского союза", - сказал Ратас.

Также на встрече будет обсуждаться вопрос синхронизации Балтийской энергетической системы с системой Центральной Европы. Ученые выяснили, что с точки зрения как безопасности поставок, так и будущих затрат это лучше сделать через Польшу.

На встрече будут обсуждаться и другие темы — региональная безопасность, строительство Rail Baltica и вопросы, связанные с будущим Евросоюза.