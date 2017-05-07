Молодежная сборная Эстонии по флорболу проиграла Норвегии в финале чемпионата мира

В воскресенье, 7 мая, в шведском городе Векшё завершается IX молодёжный чемпионат мира по флорболу (хоккей в зале) среди игроков не старше 19 лет. В финале второго мирового дивизиона сборная Эстонии крупно уступила Норвегии 2:12 (1:4, 0:4, 1:4). На групповой стадии турнира в очном поединке счёт был 8:5 в пользу скандинавов.

В финальном поединке голы в составе сборной Эстонии забили Эгерт Кунга из таллиннской "Спарты" и лучший бомбардир нашей национальной команды на этом мировом первенстве Андреас Ыун из "Йыгева Тяхе". В общем зачёте Ыун занял пятое место по системе гол+пас, набрав 12 очков (9+3). Наш голкипер Карл Кальм ("Йыгева Тяхе") стал третьим по отражённым броскам (80,95%).

Победитель дивизиона "B" Норвегия вышла в элитный дивизион "А" на следующий молодёжный чемпионат мира в 2019 году.

Напомним, что молодёжная сборная Эстонии в Векшё на групповой стадии победила Канаду 12:5, уступила Норвегии 5:8 и разгромила Японию 12:1. В полуфинале была обыграла Австралию 7:4.

Все результаты МЧМ можно посмотреть здесь

В воскресенье в 16:30 в главном финале мирового первенства между собой сыграют законодатели мод во флорболе - сборные Швеции и Финляндии. Для шведов, играющих при родных стенах, это будет матч чести, т.к. на групповой стадии они вчистую проиграли финнам 7:14.

Матч можно посмотреть на Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=Sjk0vIY7GRs