Доступ на площадь к Лувру восстановлен, сведения о бомбе оказались ложными

Появившиеся в СМИ сведения о взрывном устройстве, обнаруженном у Лувра, оказались ложными. Как сообщил предвыборный штаб движения "На марше", на площади была обнаружена сумка, в которой находился аккумулятор от видеокамеры.

Сумка была найдена собакой, обученной на поиск взрывчатки. Полиция еще до прибытия саперов немедленно эвакуировала всех туристов и журналистов, находившихся на площади, передает ТАСС.

В настоящее время доступ на площадь восстановлен. 7 мая вечером у стеклянной пирамиды Лувра должен состояться большой митинг сторонников Макрона. На нем в случае победы должен выступить и сам лидер движения "На марше".

Ранее сообщалось, что парижская полиция срочно выводит всех туристов с площади у музея Лувр после получения сигнала о заложенном взрывном устройстве.

Сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты - бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.