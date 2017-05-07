Бросившая кошку на произвол судьбы жительница Пыльва предстанет перед судом

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела женщины, которая бросила свою кошку на произвол судьбы.

Согласно материалам, собранным в ходе предварительного следствия, 62-летняя Рийда из Пыльва 28 июля прошлого года выбросила кошку из дома - женщина отнесла кошку в предназначенной для транспортировки клетке подальше от дома, выпустила из клетки на проезжую часть на улице Маарья и оставила ее там.

Как сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской прокуратуры, женщина обвиняется в жестоком обращении с животным и в недопустимых действиях в общественном месте по отношению к животному.

Тартуский уездный суд рассмотрит дел в порядке общего производства 22 мая.