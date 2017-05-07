Полиция просит помощи в поиске 46-летней Иви

По данным полиции, женщина ушла из своего дома по улице Хурда в Тарту около 3:30 утра. Поскольку Иви не взяла с собой мобильный телефон, близкие не могут с ней связаться. По этой же причине полиция не может с помощью позиционирования определить местонахождение женщины. Близкие Иви не знают, куда женщина могла направиться.

По словам близких женщины, она не употребляет алкоголь и ранее никогда не уходила из дома без предупреждения.

В течение сегодняшнего дня полиция проверила медицинские учреждения, а также другие возможные места и адреса, где могла бы находиться женщина. Также сотрудники полиции связались с друзьями и знакомыми женщины, но, к сожалению, никто ничего не знает о том, где она может находиться. Описание женщины передано всем полицейским патрулям в Тарту и его окрестностях.

Когда женщина ушла из своей квартиры, она была одета в черное стеганое пальто и джинсы. С собой у нее была сумка с темно-зелеными кружевами.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, позвонить по номеру 112.