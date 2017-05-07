На ЧМ по хоккею сборные России и Канады разгромили своих соперников ({{commentsTotal}})
На проходящем в Германии чемпионате мира по хоккею сборные России и Канады идут без поражений.
В подгруппе А сборная России одержала вторую победу, разгромив итальянцев со счетом 10:1. В первом периоде россияне выигрывали 2:0, во втором - 3:1 и в третьем забили еще пять безответных шайб. По две шайбы забили Сергей Андронов, Артём Панарин и Владислав Наместников. Единственную шайбу итальянцев забил Томмасо Траверса, передает спортивный портал ERR.
В первом матче россияне по буллитам обыграли шведов — 2:1.
После двух матчей сборная России лидирует в подгруппе А.
В подгруппе Б сборная Канады со счетом 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) победила команду Словении. Три шайбы на счету Натана Маккинона, по одной — у Тайсона Бэрри, Митча Марнера и Брэйдена Пойнта.
Сборная Rанады в своем первом матче обыграла чехов 4:1 и после двух матчей лидирует в подгруппе Б.
Редактор: Надежда Берсенёва