Осиновский: главная цель соцдемов на выборах – сломить единовластие центристов в Таллинне

Лидер соцдемов Евгений Осиновский, выступая на собрании совета уполномоченных Социал-демократической партии, заявил, что главная цель социал-демократов на муниципальных выборах – сломить единовластие центристов в Таллинне. По словам политика, этого можно добиться, лишь объединив эстоноязычных и русскоязычных людей, а не противопоставляя их перед выборами.

Осиновский считает, что таллиннцы (вне зависимости от их родного языка) хотят обсуждать позитивные предложения по развитию их родного города, а не голосовать друг против друга, говорится в пресс-релизе партии.

"Печально, что Партия реформ снова пытается перед выборами разжечь межнациональную напряженность. Предложение Кристена Михала – ликвидировать русскую школу в Таллинне – абсолютно некомпетентно с точки зрения политики образования и интеграции. Цель его предложения – не улучшить качество образования, а запугать избирателей, спровоцировать ответную реакцию со стороны Центристской партии. Старая ржавая пушка снова выкачена на поле боя, - сказал Осиновский. – Это не только безответственно раскалывает общество, но и прокладывает путь центристам к абсолютной победе на выборах".

Лидер соцдемов также указал на схожесть реформистов с народными консерваторами Эстонии. "Интересно наблюдать, как Хельме и Михал радостно двигаются в одном ритме. Четыре года назад Хельме пообещал в Таллинне прекратить обслуживание на русском языке русскоязычных пожилых дам, Михал теперь обещает закрыть русские школы. Все это не приведет к позитивным изменениям, а лишь к вражде и конфликту".

"Я очень надеюсь, что таллиннцы в этот раз разберутся, какая реальная цель стоит за этими политическими трюками, и не поддадутся на эти провокации. Предвыборная борьба не должна стать борьбой против своих людей, тем более, против детей", - заключил Осиновский.

Совет уполномоченных соцдемов решил созвать 11 июня съезд партии, на котором состоятся выборы председателя, вице-председателей и правления партии.