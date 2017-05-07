СМИ: во Франции открыли дело по факту хакерских атак на штаб Макрона

Французские правоохранительные органы открыли дело по факту хакерских атак на штаб основателя движения "На марше", кандидата в президенты страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В пятницу организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы, передает ТАСС.

Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции не рекомендовала СМИ использовать эти материалы в публикациях. "Просим представителей прессы и в особенности их сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного", - говорится в сообщении комиссии на странице в Twitter.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил ранее, что взлом переписки команды кандидата в президенты Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона хакерами не останется без ответа.