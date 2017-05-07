Полиция задержала в Пярну пытавшегося скрыться пьяного мотоциклиста

Сегодня в районе 12 часов патруль дорожной полиции показал двигавшемуся по Таллиннскому шоссе в Пярну на мотоцикле Suzuki мужчине знак остановиться. Мужчина вначале сбавил скорость, а затем надавил на газ и на большой скорости пытался скрыться от полиции. Во время этой погони на участке с разрешенной скоростью 70 км/час мотоцикл мчался со скоростью примерно 170 км/час.

Мотоциклист был задержан около приюта для животных на улице Раба, куда он заехал, чтобы спрятаться, оставив мотоцикл между контейнером и оградой. Заметив полицейский патруль, 39-летний мужчина снова попытался скрыться, но столкнулся с полицейской машиной и упал. При столкновении была повреждена фара полицейского автомобиля.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласа, при проверке у мужчины была зафиксирована большая степень опьянения, что и стало, по словам мотоциклиста, причиной побега. "Особенно прискорбно то, что с ним была еще и 31-летняя женщина, которая только накануне попала в ДТП во время езды на мотоцикле", - сказал Кыплас.

Полиция доставила 39-летнего мужчину в арестный дом.