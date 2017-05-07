"АК+": отмена роуминга может привести к подорожанию мобильной связи в Эстонии

Уже в следующем месяце владельцы мобильных телефонов смогут совершать звонки и пользоваться интернетом на всей территории Европейского союза по тем же ценам, что и дома. Поскольку сейчас цены на эти услуги значительно разнятся, а стоимость мобильного интернета в северной Европе значительно ниже, чем в южной, "Актуальная камера" разбиралась, как новые правила отразятся на эстонских потребителях.

Директива ЕС с 15 июня предписывает операторам мобильной связи позволять своим клиентам звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом по всему Евросоюзу по тем же ценам, что и у себя дома.

"Европейский союз установил максимальные оптовые цены, с помощью которых операторы должны проводить между собой расчеты. В действительности, здесь много факторов. Корпоративные цены, различные скидки. Но в целом Евросоюз установил оптовые цены, выше которых операторы южных стран не могут запрашивать у операторов из северных стран", - пояснила директор по продукции Tele2 Катрин Арон.

Это значит, что стоимость минуты разговора не должна превышать трех евроцентов, SMS-сообщения - одного евроцента, а цена за один 1 Гб интернета — 7,70 евро. Сегодня такие тарифы в северной и южной Европе могут отличаться в 10 раз. Между тем в Эстонии операторы дают разговорное время бесплатно, а 1 Гб информации стоит около одного евро, поэтому установленный Еврокомиссией тариф за мобильный интернет около восьми евро за Гигабайт оказывается значительно дороже для эстонских клиентов.

Операторы мобильной связи защищают свои интересы

Во избежание ситуации, когда эстонским операторам придется доплачивать за своих клиентов при расчете с иностранными операторами, компании идут на ухищрения.

"В тарифных пакетах добавилась возможность использовать весь объем интернета внутри Евросоюза. Это значит, что в некоторых пакетах введено ограничение использования, а в некоторых можно использовать в полном объеме. Поэтому частично изменились и цены. В некоторых пакетах цены выросли на два евро, во многих цены остались прежними. В некоторых цена упала почти на восемь евро", - сказал Арон.

Схожие шаги предпринимают и два других крупных оператора мобильной связи — Telia и Elisa.

"Пакеты в нашем новом портфеле выстроены немного по-другому, потому что к ним прибавились объемы услуг. Прибавился объем мобильного интернета, прибавилась возможность использовать его по всей Европе. Но пакеты несравнимы со старыми. Мы можем помочь клиенту выбрать нужный пакет на основании его привычек и потребления. Нужен ли ему больший пакет или меньший. Если больший, то, например, если сегодня у него 6-гигабайтный пакет, то при выборе 8-гигабайтного пакета придется доплачивать ежемесячно всего 1,5 евро. За это он получит дополнительно 2 гигабайта и весь Евросоюз. Если он выберет 4-гигабайтный пакет, то будет платить на один евро меньше", - сказал руководитель подразделения частных клиентов и маркетинга Telia Хольгер Хальянд.

Elisa пока не готова огласить новые тарифы, но компания тоже готовится к новому порядку.

"Во вторник у нас вышел новый компонент. Это новая цена на дневной билет, где цена за гигабайт стала в пять раз дешевле, - сказал председатель правления Elisa Сами Сеппянен. - Дневной билет — очень распространенный способ оплаты. Едешь за границу, берешь дневной билет, который теперь стоит 2,5 евро в день и в нем имеется 0,5 гигабайта. Это всем по карману".

Сеппянен добавил, что теперь в тарифах появился новый компонент — цена за роуминг в ЕС. "Теперь компонентов, которые можно сравнить у операторов, станет больше. До сих пор были минуты разговора, SMS и интернет, а теперь — разговорное время, SMS, интернет и интернет в ЕС. Могут появиться пакеты, где будут разговоры, SMS и интернет только в Северных странах или в странах Балтии. Для клиентов сравнение станет более сложным", - пояснил он.

"Механизм дееспособности"

С учетом того, что в Эстонии мобильный интернет стоит один евро за гигабайт, а в Испании почти 8 евро, Евродиректива предлагает две возможности компенсировать эту разницу. Первая — предоставить в каждом пакете роуминг по тем же ценам, что и внутри Эстонии. Вторая — задействовать т. н. механизм дееспособности: когда внутригосударственная цена намного ниже общеевропейской оптовой цены, оператор может выставлять клиенту счет по общеевропейскому тарифу.

"Если пакет стоит 15 или 20 евро, и в нем имеется 15 или 20 гигабайтов, то это означает один евро за гигабайт. Но если оптовая цена по Европе около восьми евро, то оператор не может просить с клиента один евро и при этом платить другому оператору за ту же услугу восемь евро. Это повлечет за собой большие убытки. Чтобы избежать этих убытков, операторы с низкими цены за большие объемы данных, клиенты которых используют много интернета, могут задействовать механизм дееспособности, который позволит нам спрашивать с клиента оптовую цену", - сказал председатель правления Elisa.

Уже сегодня Теле2 предлагает пакеты, где отдельно учитывается объем интернета, потребляемого в Эстонии и за границей. При этом объем интернета, предназначенного для Европы, гораздо меньше, чем для внутреннего рынка. Другие операторы также ходатайствуют у Департамента технического надзора о возможности предоставлять клиенту ограниченное количество услуг за границей по внутригосударственным ценам, а за остальное выставлять счет по общеевропейским, то есть по 7,7 евро (плюс налог с оборота) за один гигабайт.

Туристов на юге больше, чем на севере

Проблема операторов в Северной Европе кроется не только в том, что Испании или Греции интернет в разы дороже. Туристические потоки также разные.

"Граждане южноевропейских стран меньше путешествуют. Приток туристов к ним гораздо выше, чем отток. Соответственно, они заинтересованы держать оптовые цены на более высоком уровне, чтобы зарабатывать на приезжих клиентах. Это ставит нас в неравное положение, - пожаловался руководитель подразделения частных клиентов и маркетинга Telia Хольгер Хальянд. - Наши клиенты едут туда и мы должны нести более высокие расходы, чем южные операторы. Кроме того, наши привычки привели к тому, что на рынке в пакетах присутствуют огромные объемы мобильного интернета по очень низким ценам. Если мы говорим, что у нас есть пакет в 64 Гб, то в определенных южноевропейских государствах самый большой пакет — один гигабайт и он дороже, чем наш 64-гигабайтный".

Лимитированный интернет в роуминге

Поскольку в Эстонии мобильный интернет гораздо дешевле, чем, например, в Италии, мобильные операторы начнут следить за использование роуминга за границей, чтобы клиенты не злоупотребляли дешевой связью.

"Такая опасность в регуляции также предусмотрена — чтобы в тех странах, где очень большие пакеты по довольно льготным ценам, жители всего Евросоюза не стали бы покупать мобильные услуги. Для этого введены соответствующие правила и обязательная для каждого оператора система надзора. Они должны следить, чтобы половина услуг, использованных клиентом за последние четыре месяца, была использована дома. В противном случае имеется возможность уведомить клиента и применить к нему помегабайтные цены, если он продолжит использовать услугу за границей", - добавил Хальянд.

Рост потребления неизбежен

Несмотря на все оговорки, в Европе ожидается резкий рост использования интернета в роуминге. Когда Telia ввела единую цену на интернет для стран Балтии и Северных стран, то использование роуминга в них выросло примерно в 30 раз. По словам представителей телекоммуникационных компаний, то же самое произойдет и с введением единых цен на роуминг после 15 июня этого года.

"Многие вообще не пользовались мобильным интернетом, а некоторые даже не звонили по телефону, находясь в путешествии. Сегодня во время поездок разговорное время используют почти все, а мобильным интернетом пользуются больше половины клиентов. Этот показатель начнет расти еще быстрее. Разница между использованием интернета дома и за границей станет меньше", - считает Сеппянен.

Стоит отметить, что стоимость общеевропейских тарифов будет поэтапно снижаться: в следующем году стоимость одного гигабайта интернета снизится до 6 евро, а в 2022 году — до 2,5 евро.