"АК+": в отличие от Москвы, Эстония решила реконструировать хрущевские пятиэтажки

Власти российской столицы инициировали проект массового переселения жителей т. н. хрущевок в новые дома, но в Эстонии в итоге выбрали вариант их реконструкции из-за его относительной дешевизны.

Такое решение было принято по результатам дискуссии о возможном сносе старых пятиэтажек, которая шла в Эстонии в середине 2000-х годов, сообщила "Актуальная камера".

Сносить нельзя, оставить

"В ближайшие годы они под снос точно не пойдут. При этом нужно отметить, что когда-нибудь, если говорить о домах такого типа, настанет время, когда их содержание будет бессмысленным с экономической точки зрения. Расходы будут слишком высоки", - сказал советник Департамента технического надзора Валмонд Микли, затруднившись назвать точные сроки оставшейся эксплуатации.

"Прогнозы делались неоднократно, дата постоянно сдвигается. Когда эти дома строили в советское время, думали, что они простоят 25 лет. 10 лет назад говорили, что они простоят еще 20 лет. Я сам считаю, что и через 20 лет с этими домами ничего страшного не произойдет", - добавил он.

Ремонтировать дешевле, но есть и риски

Вариант реконструкции объясняется его дешевизной, пояснили в Союзе квартирных товариществ. "Снос здания обойдется в 100 евро за квадратный метр. Строительство новых квартир – примерно 1200 евро за квадратный метр. А реконструкция жилого дома советской постройки – 250-300 евро за квадратный метр. Очень простой вывод: у нас просто не настолько богатые жители, которые смогли бы позволить себе новые квартиры в случае выселения и сноса старого жилья", - сказал член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди.

При этом одна из главных опасностей при реконструкции целого дома, построенного в прошлом веке, или при ремонте отдельных квартир связана с вентиляцией. Так, нарушение строительных норм при проведении ремонта стало причиной трагедий в столичном районе Копли, когда дети отравились угарным газом. "Самые серьезные проблемы были там, где установлены газовые котлы, там и произошли эти трагедии. Из-за того, что помещения должным образом не вентилировались", - пояснил Марди.

Несущие конструкции продержатся

По словам профессора ТТУ Ярека Курницки, сроки эксплуатации конструкций хрущевок вполне можно продлить. "Если говорить о несущих конструкциях, то их срок эксплуатации можно продлить с помощью различных методов. Если мы говорим о некоторых бетонных элементах домов в Мустамяэ, например, то арматура в их панелях может проржаветь и внешний слой панелей может отвалиться. Во время реконструкции эту проблему устраняют. Еще одна проблема – балконы подобных домов. Некоторые элементы балконов могут отвалиться, это тоже исправляется в ходе реконструкции", - пояснил он.

В минэкономики также считают реконструкцию вполне приемлемым вариантом.

"Реконструкция – это не только утепление. Это и реконструкция технических систем. Практика долгосрочная. Эти дома исследовались и в дальнейшем. Если домом заниматься, приводить в порядок, то этот дом простоит и дальше", - сказала советник Министерства экономики и коммуникаций Регина Мичелис.

Под снос могут пойти опустевшие дома

В министерстве добавили, что отдельной проблемой остаются старые полупустые, а иногда и совершенно пустые дома в регионах, из которых уезжают жители. Например, в Кохтла-Ярве, где под снос могут пустить 25 домов, или Валга, где проведенное несколько лет назад исследование предполагало снос 60 домов.

"Государство провело исследования как кирпичных, так и других домов. В целом, состояние нормальное. Если говорить о домах, где люди не живут, где в домах нет технических возможностей, то эти дома подлежат сносу, это решает самоуправления или квартирные товарищества. Государство финансирует как снос домов, так и реконструкцию. Конкретные решения принимают на местном уровне", - пояснила Мичелис.

Субсидии на ремонт заканчиваются

В качестве положительного примера в минэкономики привели проект "Умный Тарту" – в студенческой столице сразу 22 товарищества решили одновременно реконструировать свои хрущевки. Между тем уже в следующем году такой возможности может не представится. В Союзе квартирных товариществ заявили "АК+", что средства, которые выделяют на реконструкцию старых домов в Эстонии, закончатся в конце 2018 года. Союз уже обратился к минэкономики и минфину с просьбой изыскать дополнительно 25 млн евро. Один из вариантов, предложенных государству – взять кредит. Окончательное решение пока не принято, и чиновники продолжают изучать вопрос.