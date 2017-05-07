Эстонский национальный музей не хочет видеть жилые дома на прилегающей территории

Новое здание Эстонского национального музея, расположенное на границе города Тарту и Тартуской волости, может оказаться окруженным жилыми домами. Согласно действующему решению, на окружающей музей территории могли бы расположиться и офисные здания, но рассматриваемая волостью новая версия планировки этого не предусматривает, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

"Действующей планировкой предусмотрено строительство 10 000 кв. метров жилого фонда и 10 000 кв. метров коммерческой недвижимости, либо все 20 000 кв. метров можно застроить коммерческой недвижимостью. Сейчас план таков, чтобы в новой планировке было всего 7500 кв. метров жилых площадей", - сказал старейшина Тартуской волости Айвар Сооп.

Как отмечает Сооп, строительство новых жилых домов в перспективном районе отвечает интересам владельцев земельных участков. Эта затея, однако, пришлась не по нраву руководству музея, которое хотело бы более разнообразной застройки окружающей территории.

"В процессе планировки уже 10 лет назад мы ожидали, что по соседству с музеем будут многофункциональные возможности, что здесь будет отель, спортивные сооружения. Конечно же, где-то будут и жилые дома, но также и торговые точки и образовательные учреждения, чтобы эта территория оставалась открытой, здесь передвигались бы люди и функции дополняли бы друг друга", - сказал директор Эстонского национального музея Тынис Лукас.

Впрочем, при любом варианте развития событий музей не окажется в окружении спальных районов. Как подтвердила горуправа Тарту, на прилегающей к музею городской земле планируется, либо уже идет создание целого ряда культурных учреждений и иных объектов общественного пользования.